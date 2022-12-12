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НовостиЗдоровье12 декабря 2022 8:10

Власти России выделят 1,6 миллиона рублей на выплаты медикам Татарстана за выявление рака на ранних стадиях

Деньги будут направлены в регион в 2023 году
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Средства специалистам будут направляться сразу после подтверждения ими заболевания у пациента.

Средства специалистам будут направляться сразу после подтверждения ими заболевания у пациента.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году на выплаты медикам Татарстана, выявляющим онкологические заболевания на ранних стадиях, будет выделено 1,6 миллиона рублей из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу, средства специалистам будут направляться сразу после подтверждения ими заболевания у пациента.

Отметим, что выделяемый республике трансферт будет один из самых крупных в стране. Больше чем Татарстан получат только Московская область (2,9 миллиона рублей), Краснодарский край (2,7 миллиона рублей) и Москва (2 миллиона рублей).

Отметим, подобные выплаты медработники получают с 2020 года.

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