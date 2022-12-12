В Агрызе простились с погибшим в ходе спецоперации земляком Ильдаром Вазыковым

Боец пал смертью храбрых на поле боя, проявив мужество и отвагу. Фото: администрация Агрызского района

В субботу, 10 декабря, в Агрызе простились с Ильдаром Вагизыковым – местным жителем, который погиб в ходе спецоперации. В благодарственном письме Главы ЛНР Леонида Пасечника говорится, что боец пал смертью храбрых на поле боя, проявив мужество и отвагу. Он был посмертно награжден медалью «За отвагу».

Близкие вспоминают Ильдара Вазыкова как доброго, общительного и ответственного человека. Простится с ним среди прочих пришли глава района Азат Валеев и местный военком Ильгиз Галеев.

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