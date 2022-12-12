За неделю огурцы в Татарстане подорожали на 14,3%

В республике также подорожали морковь и помидоры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За неделю с 28 ноября по 5 декабря в Татарстане существенно подорожали огурцы. На данный момент они стоят 130 рублей 6 копеек, что на 14,27% больше, чем раньше. Такие данные опубликовал Татарстанстат.

Вместе с огурцами в республике выросли цены на морковь (+4,7%) и помидоры (+4,4%). Дороже также стали репчатый лук, картофель, капуста, свекла, маргарин, вареная колбаса и мягкие конфеты.

Что касается снижения цен, то в регионе подешевели рис, колбасные и хлебобулочные изделия, сардельки и сосиски.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram