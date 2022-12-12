На трассах Татарстана сняты ограничения на движение грузовиков и рейсовых автобусов

На данный момент погода в республике улучшилась. Фото: Олег УКЛАДОВ

В связи с улучшением погоды в Татарстане на дорогах общего пользования сняли ограничения на движение грузовиков и рейсовых автобусов. Речь идет об участках трасс Р-239 Казань - Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан (с км 10+910 по км 399+065), М-7 «Волга» (с км 735+683 по км 1166+710), М-7 «Волга» подъезд к Ижевску и Перми (с км 0+000 по км 28+916), Р-241 Казань-Буинск-Ульяновск (с км 0+000 по км 136+969), А-295 Йошкар-Ола – Зеленодольск – автомобильная дорога М-7 «Волга» (с км 95+566 по км 126+279), М-7 «Волга» подъезд к Кирову (с км 15+760 по км 127+190).

Ограничения там были введены из-за сильного снегопада, ветра и ледяного дождя и, как следствие, плохой видимости вечером в воскресенье, 11 декабря.

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