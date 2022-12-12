В мэрии Набережных Челнов почтили память погибшего педиатра Николая Зотова

Память об этом человеке навсегда останется в сердцах людей, заявил мэр города. Фото: vk.com/medicina24rf

В понедельник, 12 декабря, в мэрии Набережных Челнов почтили память известного в городе педиатра Николая Зотова, который был мобилизован и погиб в ДТП.

- Память об этом прекрасном человеке навсегда останется в наших сердцах, - заявил мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев.

Напомним, Зотов был учредителем и главврачом одной из медицинских клиник Набережных Челнов. Его мобилизовали одним из первых - еще в 20 числах сентября. В начале ноября появилась информация о том, что медик отправлен в зону проведения спецоперации. Незадолго до этого туда командировали его сводного брата.

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