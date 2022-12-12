Из-за снегопада в Казани образовались девятибалльные пробки

Серьезные пробки образовались на улицах Лево-Булачная, Габдуллы Тукая, Татарстана, Пушкина и Марселя Салимжанова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром в понедельник, 12 декабря, на дорогах Казани образовались девятибалльные пробки. По большей части это связано с большим количеством осадков, которые выпали в городе в результате снегопада в выходные.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», серьезные пробки образовались в центре города. Речь идет об улицах Лево-Булачная, Габдуллы Тукая, Татарстана, Пушкина и Марселя Салимжанова. Кроме того, движение было затруднено на Сибирском, Оренбургском и Мамадышком трактах, на Фермском шоссе, а также на улицах Вишневского и Николая Ершова.

На момент публикации материала в столице Татарстана наблюдаются шестибалльные пробки. Ситуация на дорогах должна нормализоваться ближе к десяти часам утра.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram