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НовостиОбщество12 декабря 2022 6:45

Из-за снегопада в Казани образовались девятибалльные пробки

Большая часть из них зафиксирована в центре города
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Серьезные пробки образовались на улицах Лево-Булачная, Габдуллы Тукая, Татарстана, Пушкина и Марселя Салимжанова.

Серьезные пробки образовались на улицах Лево-Булачная, Габдуллы Тукая, Татарстана, Пушкина и Марселя Салимжанова.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром в понедельник, 12 декабря, на дорогах Казани образовались девятибалльные пробки. По большей части это связано с большим количеством осадков, которые выпали в городе в результате снегопада в выходные.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», серьезные пробки образовались в центре города. Речь идет об улицах Лево-Булачная, Габдуллы Тукая, Татарстана, Пушкина и Марселя Салимжанова. Кроме того, движение было затруднено на Сибирском, Оренбургском и Мамадышком трактах, на Фермском шоссе, а также на улицах Вишневского и Николая Ершова.

На момент публикации материала в столице Татарстана наблюдаются шестибалльные пробки. Ситуация на дорогах должна нормализоваться ближе к десяти часам утра.

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