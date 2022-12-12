Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил местных жителей с Днем Конституции России

Фото: пресс-служба глава Татарстана

В понедельник, 12 декабря, глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем Конституции России.

- С Днем Конституции Российской Федерации! Россия Конституциясе коне белэн, - написал он в своем telegram-канале.

Отметим, главный нормативный правовой акт России был принят в результате всенародного голосования 12 декабря 1993 года. Праздник был объявлен государственным 19 сентября 1994 года указом тогдашнего Президента страны Бориса Ельцина.

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