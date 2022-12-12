Волонтеры игры Minecraft со всего мира воссоздали популярные объекты Казани и Болгара

Победитель турнира "Таткрафт"с ником Slite смог воссоздать в игре мечеть Кул-Шариф, Спасскую башню Казанского Кремля, Казанский и Никольские соборы. Фото: Антон ПИКУС

Волонтеры игры 3D-"песочницы" Minecraft со всего мира воссоздали популярные объекты Казани и Болгара. Этот произошло в рамках турнира "Таткрафт". В числе участников - жители России, Сербии, Германии и ряда стран ближнего зарубежья.

Данное мероприятие проходило с 14 по 30 ноября. За этот период участники построили более 150 зданий. Члены жюри определяли победителей, учитывая масштаб и сложность постройки, внимание к деталям и уникальные решения.

Так, обладателем гран-при стал участник с ником Slite. Он построил в игре мечеть Кул-Шариф, Спасскую башню Казанского Кремля, Белую мечеть в Болгаре, Казанский и Никольские соборы. За это победитель получил от членов жюри 110,5 балла.

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