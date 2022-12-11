Жителя Чебоксар подозревают в секс-насилии в отношении 12-летней школьницы

Решается вопрос об избрании горожанину меры пресечения на время расследования уголовного дела. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

36-летнего жителя Чебоксар подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 12-летней школьницы. По версии следствия, мужчина напал на девочку утром 9 декабря на крыльце лицея.

После совершения преступления злоумышленник скрылся. Однако подозреваемого удалось задержать. На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения на время расследования уголовного дела.

Подробности произошедшего устанавливаются, сообщают в СУ СКР по Чувашии.

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