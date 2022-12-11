Форвард казанского «Ак Барса» Бурмистров может перейти в «Северсталь»

В нынешнем сезоне на счету спортсмена три очка (1+2) в 26 матчах. Фото: ak-bars.ru

Как стало известно «КП-Казань», хоккейный клуб из Череповца «Северсталь» заинтересован в приобретении форварда «Ак Барса» Александра Бурмистрова. Стороны уже договариваются о варианте обмена, который бы устроил каждую из них.

«Барсы» хотят получить за Бурмистрова нападающего «Северстали» Даниила Вовченко. Череповчан же этот вариант крайне не устраивает, так как клуб намерен получить за Вовченко как минимум двух игроков «Ак Барса». Переговоры продолжаются.

Отметим, что в нынешнем сезоне на счету Бурмистрова, который уже не тренируется с казанцами, три очка (1+2) в 26 матчах. В активе Вовченко 23 балла (11+12) в 38 матчах. Накануне 26-летний спортсмен принял участие в Матче Звезд КХЛ.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram