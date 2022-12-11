В центре Казани груженный снегом «КамАЗ» врезался в забор

Подробности произошедшего устанавливаются. Фото: Сергей ГАПОН

Утром в воскресенье, 11 декабря, на улице Татарстан в Казани, у театра имени Камала, «КамАЗ» врезался в забор. По предварительным данным, водитель грузовика, который перевозил снег, не справился с управлением. О произошедшем очевидцы поспешили рассказать в соцсетях.

О пострадавших не сообщается.

Подробности произошедшего устанавливаются.

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