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НовостиПроисшествия11 декабря 2022 10:03

В центре Казани груженный снегом «КамАЗ» врезался в забор

По словам очевидцев, водитель грузовика не справился с управлением
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Подробности произошедшего устанавливаются.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Фото: Сергей ГАПОН

Утром в воскресенье, 11 декабря, на улице Татарстан в Казани, у театра имени Камала, «КамАЗ» врезался в забор. По предварительным данным, водитель грузовика, который перевозил снег, не справился с управлением. О произошедшем очевидцы поспешили рассказать в соцсетях.

О пострадавших не сообщается.

Подробности произошедшего устанавливаются.

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