На Татарстан вновь обрушится ледяной дождь, который приведет к сильному гололеду

Осадки будут наблюдаться в республике как минимум до утра 12 декабря. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Гидрометцентр Татарстана продолжает напоминать местным жителям об ухудшении погоды. В связи с тем, что в ближайшее время ожидается ледяной дождь, в регионе даже объявили штормовое предупреждение.

Осадки обрушатся на республику уже в ближайшие пару часов и будут наблюдаться как минимум до утра понедельника, 12 декабря. Из-за ледяного дождя образуется гололед. Лед также может отложится на электропроводах и деревьях.

МЧС Татарстана рекомендует водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния, увеличить дистанцию между машинами и избегать внезапных торможений. Также нужно уделить внимание техническому состоянию авто, а именно его тормозной системе и шинам.

Пешеходам же особенно важно переходить проезжую часть лишь в предназначенных для этого местах.

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