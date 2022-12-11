Мэр Набережных Челнов о гибели мобилизованного педиатра Николая Зотова: «Он был настоящим человеком»

Светлая память о медике навсегда останется в сердцах горожан, отметил в своем посте градоначальник. Фото: telegram-канал Наиля Магдеева

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев выразил слова соболезнования в связи с гибелью мобилизованного педиатра Николая Зотова - учредителя и главврача одной из медицинских клиник города. Напомним, он погиб в ДТП утром 10 декабря.

- Трагически прервалась жизнь челнинца Николая Зотова - он был призван в Вооруженные Силы страны по мобилизации <...> Он был настоящим человеком и достойным сыном Отечества. В эти трагические моменты разделяем тяжесть утраты, -написал градоначальник в своем telegram-канале.

По его словам, светлая память о медике навсегда останется в сердцах горожан.

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