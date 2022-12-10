Сказкотерапия «Снежная королева» прошла в семейном «Доме вдали от Дома»

В семейном Доме благотворительного фонда «Семья вместе» в Казани продолжается традиция проведения сказкотерапии. 9 декабря сказку для детей прочитала Анастасия Исаева, заместитель председателя общественной палаты Татарстана.

Анастасия Исаева прочитала для детей сказку Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева», которая имеет не только интересный сюжет и ярких персонажей, но и поучительную историю, в ней поднимаются очень важные вопросы о добре и зле, любви, дружбе и выборе. На примере главных героев, Анастасия обсудила вместе с детьми и их родителями, что добрые дела всегда побеждают зло и любовь способна растопить даже самое холодное сердце.

Сказка дарит детям веру в чудеса, помогает семьям верить в лучшее и выходить из самых сложных ситуаций. Произведения нас учат дружить, быть честными, различать добро и зло, не бояться трудностей. На примере главных героев сказки ребята и взрослые узнали, как важно быть добрыми, милосердными и не останавливаться на половине пути

«Снежная королева» - сказка, которая учит тому, что не стоит бояться трудностей, потому что, в мире добра всегда больше, чем зла, и на помощь тому, кто оказывается в беде, всегда придут благородные и отзывчивые люди.» - такими словами Анастасия Исаева закончила сказкотерию.

Во время прочтения сказки, художница Инна Косова погрузила ребят в волшебный мир световых картин, создав атмосферу загадочности, она изображала завораживающие образы, создаваемые лучом света.

Всем жителям гостиницы были вручены подарки и накрыт сладкий стол от сотрудников Региональной общественной приемной Председателя политической партии «Единая России» Д.А. Медведева в Татарстане.

Благодарим Анастасию Исаеву, фотографа Марию Усманову, художницу Инну Косову за помощь в организации праздника.

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