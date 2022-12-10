Погиб Николай Зотов, мобилизованный педиатр из Набережных Челнов

Что именно случилось с ним, не уточняется. Фото: vk.com/medicina24rf

Утром в субботу, 10 декабря, погиб мобилизованный педиатр из Набережных Челнов Николай Зотов. Информацию об этом подтвердили в клинике, в которой он был главврачом и учредителем. Что именно случилось с медиком, не уточняется.

- С прискорбием сообщаем, что сегодня утром трагически погиб главный врач и учредитель нашей сети клиник и частной скорой помощи Зотов Николай Александрович. Соболезнуем родным и близким, - написано в группе медучреждения в соцсетях.

Напомним, Зотов был мобилизован одним из первых - еще в 20 числах сентября. В начале ноября появилась информация о том, что медик отправлен в зону проведения спецоперации. Незадолго до этого туда командировали его сводного брата.

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