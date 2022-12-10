Местами заторы оцениваются в семь баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

10 декабря из-за метели на дорогах Казани образовались пробки. Особенно сильные - семибалльные - заторы наблюдаются в центре города, а также Ново-Савиновском и Советском районах. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карты».

Напомним. по данным Гидрометцентра Татарстана непогода в республике будет наблюдаться до понедельника, 12 числа. Ожидаются мокрый снег, метель, сильный ветер порывами до 20 м/с, снежные заносы и гололед.

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