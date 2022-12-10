Из-за метели в Казани временно закрыли смотровую площадку «Чаши»

По прогнозу синоптиков, непогода в Татарстане будет наблюдаться до понедельника. Фото: Дирекция парков и скверов Казани

Из-за метели, которая обрушилась на столицу Татарстана вечером 9 декабря, временно закрыли смотровую площадку Центра семьи «Казан». Об этом сообщают в Дирекции парков и скверов города.

Смотровую площадку откроют вновь после того, как погода наладится.

По данным Гидрометцентра республики непогода в регионе будет наблюдаться до 12 числа. В воскресенье, 11 декабря, ожидаются мокрый снег, метел и сильный ветер порывами до 20 м/с, а в понедельник к этому прибавится еще и ледяной дождь. Оба дня возможны снежные заносы и гололед.

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