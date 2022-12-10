Они отмечены за вклад в развитие строительной отрасли республики и многолетний плодотворный труд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Звание «Заслуженный строитель Республики Татарстан» присвоено еще 10 людям. Соответствующий указ подписал глава региона Рустам Минниханов.

Согласно документу, звания удостоены Рустем Гайнуллов (генеральный директор «Домкор Индустрия»), Эдуард Идрисов (главный инженер строительной компании «Автодор»), Татьяна Кукуева (главный инженер проекта бюро ГИПов института «Казанский промстройпроект»), Халяф Латыпов (стропальщик «Камэнергостройпрома»), Ильдар Минниханов (главный специалист закамского территориального отдела ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»), Радик Морозов (электросварщик ручной сварки «Камэнергостройпрома»), Зулфат Набиуллин (формовщик железобетонных изделий «Камэнергостройпрома»), Валерия Татаркина (замдиректора «Строй-Града»), Марат Фардетдинов (ведущий инженер отдела технического надзора службы организации строительства управления по реализации проектов строительства «Татнефти») и Ильхам Хусаенов (директор «Барсэлитстроя»).

Отметим, что звание «Заслуженный строитель РТ» присуждается за вклад в развитие строительной отрасли республики и многолетний плодотворный труд.

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