Жители Казани смогут увидеть комедию «Непослушник 2» за день до премьеры

В официальный прокат лента выйдет 15 числа. Фото: кадр из фильма

В среду, 14 декабря, у жителей Казани будет возможность одними из первых увидеть лирическую комедию «Непослушник 2». Предпоказ ленты состоится в кинотеатре «Синема 5» в ТРЦ «Парк Хаус».

По сюжету фильма к отцу Анатолию собирается на исповедь криминальный авторитет, который решил покаяться в своих грехах и начать новую жизнь. Но в тот же вечер священник после падения теряет память и забывает кто он, как жил и во что верил! А грешник требует исповедь – ведь он уже перевел солидную сумму на пожертвование. Исправить ситуацию берется наш герой Димонстр. Под присмотром бандита, он решается на самый масштабный пранк в своей жизни – восстановить яркие моменты жизни отца Анатолия, начиная с детства. По мнению врачей, есть шанс, что это может помочь вернуть память. В попытке «обмануть» память батюшки, Дима будет превращать реальность в фрагменты прошлого, используя декорации, спецэффекты, каскадеров, монахов, самого авторитета, Ефросинью, папу и просто актеров. Отец Анатолий проживет свою жизнь заново… Но поможет ли это ему вспомнить все? Полный ребут и шухер, лишь бы пионер Толик вновь стал отцом Анатолием!

Главные роли в картине исполнили Виктор Хориняк, Юрий Кузнецов, Таисия Вилкова, Гоша Куценко, Татьяна Орлова, Маргарита Аброськина.

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