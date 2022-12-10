В Чувашии автоинспекторы помогли водителю выбраться из снежного плена

Инцидент произошел на трассе в Алатырском районе. Фото: ГИБДД Чувашии

Водитель микроавтобуса ехал по трассе в Алатырском районе, когда не справился с управлением и заехал на обочину. Там у автомобиля повредилось колесо. Чтобы выбраться из снежного плена водителю требовалась спецтехника. Мужчина мог замерзнуть, но не успел - его спали автоинспекторы.

Правоохранители нашли машину, которая смогла вытащить микроавтобус на дорогу, а потом помогли водителю поменять поврежденное колесо. Уезжая, мужчина поблагодарил сотрудников ДПС, сообщают в ГИБДД Чувашии.

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