Концепцию Соборной мечети Казани дорабатывает «Татинвестгражданпроект»

Победители конкурса на лучший эскизный проект объекта еще не приступили к делу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, что победители конкурса на лучший эскизный проект Соборной мечети Казани - московское бюро «Гинзбург Архитектс» и Айвар Саттаров - до сих пор не приступили к делу. Дело в том, что до сих пор не доработана концепция объекта и не закончены предпроектные работы. Этим занимаются в в ГУП «Татинвестгражданпроект», сообщает «БИЗНЕС Online».

Напомним, победители конкурса получили по 2,5 миллиона рублей. Они обошли 18 конкурентов, среди которых были команды как из России, так и из ОАЭ, Турции, Египта, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана.

Соборная мечеть Казани должна быть возведена на месте, где некогда располагался парк аттракционов «Крылай». Эта земля уже стала зоной размещения объектов культурного назначения.

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