В результате ДТП на трассе в Чувашии пострадали пять человек, в том числе ребенок

Подробности произошедшего выясняются. Фото: ГИБДД Чувашии

Около 14 часов в пятницу, 9 декабря, на 82 километре автодороги А-151 в Комсомольском районе Чувашии столкнулись автомобили Opel и Chery Tiggo. По предварительным данным, водитель первой иномарки совершал обгон, когда не справился с управлением и столкнулся со встречной машиной.

В результате ДТП пострадали как оба водителя, так и три пассажира, в том числе шестилетняя девочка. Все пятеро были госпитализированы, сообщают в ГИБДД республики.

Подробности произошедшего выясняются.

Фото: ГИБДД Чувашии

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