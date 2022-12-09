Глава Татарстана встретился с Героем Социалистического труда Ильдусом Мостюковым

Ильдус Мостюков изучал авиационную технику и занимался разработкой специальных средств и систем для авиации. Фото: tatarstan.ru

9 декабря глава Татарстана Рустам Минниханов и госсоветник республики Минтимер Шаймиев навестили Героя Социалистического труда Ильдуса Мостюкова. Они поздравили его с Днем Героев Отечества и поблагодарили за большой вклад в укрепление обороноспособности России.

Отметим, что Мостюков изучал авиационную технику и занимался разработкой специальных средств и систем для авиации. В 1980 году за создание Единой общевойсковой системы государственного радиолокационного опознавания страны «Пароль» он был удостоен звания Героя Социалистического труда.

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