Жительница Чувашии перевела «иностранному военному» более пяти миллионов рублей

Доверчивая женщина потеряла все деньги, которые получила от продажи дома. Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию Чебоксар обратилась 63-летняя местная жительница. Она рассказала, что еще в феврале познакомилась в Сети с мужчиной, который представился иностранным военным. Они долгое время переписывались. Новый знакомый обещал женщине, что приедет в Россию и создаст с ней семью, если она перечислит ему деньги на дорогу.

- Под разными предлогами, обещая вернуть затраченные средства по приезду в Чувашию, злоумышленник выманил у потерпевшей 5 миллионов 200 тысяч рублей. Эти деньги женщина выручила от продажи своего дома, - сообщают в МВД по республике.

Когда женщина поняла, что стала жертвой мошенника, она обратилась и в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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