В Казани до конца декабря ограничат движение по улице Восстания

Ограничения движения затронут как автомобилистов, так и пешеходов.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В воскресенье, 11 декабря, в Казани частично ограничат движение транспорта и пешеходов по улице Восстания. Речь идет об участке у здания №80, тротуаре у здания №83а и местном проезде на улице Кулахметова у здания №31, сообщает администрация Кировского и Московского районов города.
Дело в том, что на улице будут проводиться работы на сетях газопровода. Они должны быть завершены к 31 декабря.
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