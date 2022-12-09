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НовостиОбщество9 декабря 2022 12:52

В Казани до конца декабря ограничат движение по улице Восстания

Там будут проводиться работы на сетях водопровода
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Ограничения движения затронут как автомобилистов, так и пешеходов.

Ограничения движения затронут как автомобилистов, так и пешеходов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В воскресенье, 11 декабря, в Казани частично ограничат движение транспорта и пешеходов по улице Восстания. Речь идет об участке у здания №80, тротуаре у здания №83а и местном проезде на улице Кулахметова у здания №31, сообщает администрация Кировского и Московского районов города.

Дело в том, что на улице будут проводиться работы на сетях газопровода. Они должны быть завершены к 31 декабря.

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