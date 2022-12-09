В Набережных Челнах открыли памятную табличку в честь земляка, погибшего в ходе спецоперации

Табличка появилась на фасаде школы №37. Фото: мэрия Набережных Челнов

9 декабря, в День Героев Отечества, в Набережных Челнах открыли памятную табличку с именем Андрея Новичкова - местного жителя, который погиб в ходе выполнения боевой задачи во время спецоперации на Украине. Она появилась на фасаде школы №37.

В торжественной церемонии открытия мемориально таблички среди прочих приняла участие замглавы муниципального образования Ирина Сагидуллина. Она заявила, что память о Новичкове навсегда останется в сердцах горожан.

Андрей Новичков был посмертно награжден орденом Мужества. Имя бойца также выгравировано на мемориальном комплексе «Родина-мать».

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