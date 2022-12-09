В Казани установили памятник летчице Магубе Сыртлановой

Памятник был создан силами меценатов и благотворителей со всей России. Фото: мэрия Казани

В пятницу, 9 декабря, в Казани состоялось торжественное открытие памятника Герою СССР, летчице Магубе Сыртлановой. Он расположился на территории гимназии №52, которая носит имя старшего лейтенанта.

Памятник Сартлановой был установлен силами меценатов и благотворителей со всей России, сообщают власти города.

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Магуба Сыртланова - гвардии старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка ночных бомбардировщиков. Ее полк называли «Ночными ведьмами». Она совершила 780 боевых вылетов, сбросила 190 тонн бомбового груза.

После Великой Отечественной войны Сыртланова жила в Казани и работала контролером на заводе «Электроприбор».

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