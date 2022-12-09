Девушка за рулем иномарки попала в серьезное ДТП на трассе в Балтасинском районе

По предварительным данным, Hyundai на скорости выехала на встречку. Фото: ГИБДД Татарстана
В пятницу, 9 декабря, на трассе в Балтасинском районе столкнулись автомобили Hyundai и Chevrolet Niva. По предварительным данным, девушка, которая была за рулем первой иномарки, не выбрала безопасную скорость и выехала на встречку, где и произошло ДТП.
Водитель Hyundai и два ее пассажира получили травмы и были госпитализированы в больницу, сообщают в ГИБДД Татарстана. Вероятнее всего, жизни им спасли пристегнутые ремни безопасности.
Подробности произошедшего устанавливаются.
На встречке Hyundai столкнулась с Chevrolet Niva. Фото: ГИБДД Татарстана
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