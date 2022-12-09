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НовостиОбщество9 декабря 2022 12:07

«Комсомольская Правда» - Казань» получила грант на создание проекта, посвященного сохранению культур и традиций народов РТ

На эти средства был опубликован спецвыпуск глянцевого приложения к газете «Под знаком Халяль»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Награду от имени редакции принял региональный управляющий издания Тимур Бадретдинов.

Награду от имени редакции принял региональный управляющий издания Тимур Бадретдинов.

Редакция газеты «Комсомольская Правда» - Казань» стала победителем республиканского конкурса на соискание гранта на создание и распространение в СМИ проектов, посвященных сохранению и развитию культур, языков, традиций народов, проживающих в Татарстане. Церемония награждения состоялась в четверг, 8 декабря. Награду от имени редакции принял Тимур Бадретдинов - региональный управляющий «КП» - Казань».

На средства гранта издание опубликовало спецвыпуск глянцевого приложения к газете «Под знаком Халяль» - первый светский журнал о халяльном образе жизни, и о производителях халяльной продукции и услуг.

Отметим, что всего на конкурс заявились 56 СМИ, из которых комиссия отобрала 34.

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