«Комсомольская Правда» - Казань» получила грант на создание проекта, посвященного сохранению культур и традиций народов РТ

Награду от имени редакции принял региональный управляющий издания Тимур Бадретдинов.

Редакция газеты «Комсомольская Правда» - Казань» стала победителем республиканского конкурса на соискание гранта на создание и распространение в СМИ проектов, посвященных сохранению и развитию культур, языков, традиций народов, проживающих в Татарстане. Церемония награждения состоялась в четверг, 8 декабря. Награду от имени редакции принял Тимур Бадретдинов - региональный управляющий «КП» - Казань».

На средства гранта издание опубликовало спецвыпуск глянцевого приложения к газете «Под знаком Халяль» - первый светский журнал о халяльном образе жизни, и о производителях халяльной продукции и услуг.

Отметим, что всего на конкурс заявились 56 СМИ, из которых комиссия отобрала 34.

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