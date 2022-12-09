В Татарстане два депутата не указали в декларациях о доходах по миллиарду рублей

Подобное поведение народных избранников подрывает авторитет власти, считают в Управлении главы республики по вопросам антикоррупционной политики. Фото: Анастасия Осипова

Стало известно, что в Татарстане два депутата не указали в своих декларациях о доходах по миллиарду рублей. Об этом в ходе форума «Алма - бирмэ» сообщил начальник Управления главы Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Марс Бадрутдинов.

По его словам, подобное поведение народных избранников подрывает авторитет власти и портит образ депутата в глазах людей. Однако кто именно допустил нарушения, и какие в отношении них были применены санкции, Бадрутдинов не уточнил.

Напомним, ранее сообщалось, что семь депутатов Новошешминского района получили выговоры за сокрытие счетов и недвижимости

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