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НовостиОбщество9 декабря 2022 11:52

В Татарстане два депутата не указали в декларациях о доходах по миллиарду рублей

Кто именно допустил нарушения, не уточняется
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Подобное поведение народных избранников подрывает авторитет власти, считают в Управлении главы республики по вопросам антикоррупционной политики.

Подобное поведение народных избранников подрывает авторитет власти, считают в Управлении главы республики по вопросам антикоррупционной политики.

Фото: Анастасия Осипова

Стало известно, что в Татарстане два депутата не указали в своих декларациях о доходах по миллиарду рублей. Об этом в ходе форума «Алма - бирмэ» сообщил начальник Управления главы Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Марс Бадрутдинов.

По его словам, подобное поведение народных избранников подрывает авторитет власти и портит образ депутата в глазах людей. Однако кто именно допустил нарушения, и какие в отношении них были применены санкции, Бадрутдинов не уточнил.

Напомним, ранее сообщалось, что семь депутатов Новошешминского района получили выговоры за сокрытие счетов и недвижимости

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