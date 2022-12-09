На зарплату медикам Татарстана направят 141,9 миллиона рублей из федерального бюджета

Предполагается, что в 2023 году в сферу здравоохранения в России придут работать свыше 18 тысяч врачей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 8 декабря, Правительство России опубликовало распоряжение о дополнительном направлении средств на зарплаты врачей и среднего медперсонала. Согласно документу, в 2023 году на оплату труда медработников в Татарстане из федерального бюджета будет направлено более 141,9 миллиона рублей.

Всего же регионам на эти цели выделят более 7,4 миллиарда рублей.

Предполагается, что в следующем году в сферу здравоохранения в стране придут работать свыше 18 тысяч врачей и более 20 тысяч специалистов среднего медперсонала.

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