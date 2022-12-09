Глава Марий Эл высказался о возвращении бизнесмена Виктора Бута в Россию в результате обмена

Зайцев заявил, что Бут для него в первую очередь офицер. Фото: администрация главы Марий Эл

8 декабря между США и Россией произошел обмен бизнесмена Виктора Бута на баскетболистку Бритни Грайнер. Мужчина был задержан в марте 2008 года в результате провокации, после чего провел четыре года в тайской и 10 лет в американской тюрьмах. Теперь же он наконец на свободе.

Глава Марий Эл Юрий Зайцев заявил, что Бут для него в первую очередь офицер, а потому пожелал ему поскорее поправить здоровье и вернуться к службе.

- Мы оба закончили Военный Краснознаменный институт Министерства обороны СССР. Для меня это прежде всего офицер, который остался верен долгу и предпочел отсидеть в тюрьме, нежели предать Родину, - написал Зайцев в своем telegram-канале.

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