За три года в Татарстане произошло 113 пожаров из-за газового оборудования

Главная причина возгораний - неправильное обращение с бытовым газовым оборудованием. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За три года, с 2019 по 2022, в Татарстане произошло 113 случаев пожара из-за газового оборудования, из них 18 - со взрывом или хлопком. Такие цифры журналистам назвал замначальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС по республики Максим Трущин.

По его словам, главная причина возгораний - неправильное обращение с бытовым газовым оборудованием.

Происшествия унесли жизни 16 человек, в том числе трех детей. Еще 36 человек были травмированы.

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