В Казани открыли мемориальную доску в честь Героя СССР Бориса Кузнецова

О том, чтобы установить доску именно на этом доме, попросила лично вдова военного. Фото: скриншот

В пятницу, 9 декабря, в Казани состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Героя СССР, участника Великой Отечественной войны Бориса Кузнецова. Она появилась на фасаде дома №3Б по улице Горького, где с 2015 по 2020 годы проживал полковник запаса.

В церемонии среди прочих приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов и госсоветник республики Минтимер Шаймиев.

- Жизнь Бориса Кирилловича была воплощением преданности и любви к Отечеству, стойкости и готовности к самопожертвованию, беспримерной отваги и мужества. В его судьбе отразилась судьба всей страны, ее героического поколения победителей, - заявил в своей речи руководитель региона.

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