Социальный контракт в Марий Эл заключили около 2,2 тысячи человек

Федеральные выплаты в рамках соцконтракта на пилотных территориях начались в 2020 году. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

По последним данным, социальный контракт в Марий Эл заключили 2,2 тысячи человек. Доля людей, доход которых увеличился по окончании срока действия документа, составил 78,3%, заявила в ходе заседания Правительства республики и.о. главы Минсоцразвития республики Марина Островская.

Глава Марий Эл Юрий Зайцев, в свою очередь, подчеркнул важность расширения оказываемых мер социальной поддержки и поставил задачу продолжить работу по информированию населения о преимуществах заключения соцконтракта.

Отметим, что социальный контракт - договор, заключаемый между органами соцзащиты и малоимущими гражданами, благодаря которому можно, например, пройти переобучение, открыть ИП или устроиться на работу.

Федеральные выплаты в рамках соцконтракта на пилотных территориях начались в 2020 году.

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