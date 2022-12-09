На улице Горького в Казани парень без водительского удостоверения сбил пенсионерку

Всего же за сутки в городе произошло четыре ДТП с пострадавшими. Фото: Иван МАКЕЕВ

Около 11:20 в четверг, 8 декабря, у дома №25 по улице Горького в Казани автомобиль Mitsubishi сбил 64-летнюю женщину. По предварительным данным, пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте. В итоге она получила травмы и была госпитализирована в больницу.

Отмечается, что за рулем иномарки находился 26-летний молодой человек, не имеющий водительского удостоверения.

- За сутки в городе было зарегистрировано 251 ДТП, из них четыре происшествия с пострадавшими – наезд на пешехода и три столкновения автотранспорта. В результате четыре участника ДТП – пешеход и три водителя – получили травмы различной степени тяжести, - сообщают в ОГИБДД УМВД России по столице Татарстана.

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