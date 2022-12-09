В Татарстане пьяный рыбак стоял посреди реки Кама и не мог вернуться на берег

Инцидент произошел у села Масловка Рыбно-Слободского района. Фото: МЧС Татарстана

Днем в четверг, 8 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о пьяном рыбаке, который находился льду реки Кама у села Масловка Рыбно-Слободского района. Мужчина был в 150 метрах от берега и не мог самостоятельно идти. На место оперативно прибыли спасатели.

Как оказалось, вместе с пьяным рыбаком на льду был его товарищ. Спасатели добрались до них на судне на воздушной подушке. Мужчин доставили на берег, где передали участковому полицейскому, сообщают в МЧС Татарстана.

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