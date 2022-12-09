Чувашия стала четвертой среди регионов России по обращению с ТКО

Лучшие по эффективности работы с отходами - Москва, Московская и Нижегородская области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За год Чувашия поднялась с 34 на 4 место в рейтинге регионов России по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Таковы итоги 2022 года.

Согласно исследованию аналитиков «Зеленого рейтинга», лучшими по эффективности работы с отходами стали Москва, Московская и Нижегородская области. Четвертую строчку заняла Чувашия, пятую - Тюменская область.

При составлении рейтинга оценивались несколько показателей, среди которых: наличие раздельного сбора мусора, динамика показателей обработки и утилизации мусора, бесперебойность оказания услуг по обращению с отходами, а также дефицит мощностей по размещению ТКО.

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