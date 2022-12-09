На трассе в Татарстане молодой водитель не справился с управлением и вылетел в кювет

Автомобиль получил значительные механические повреждения. Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Около часа ночи в пятницу, 9 декабря, на 793 километре трассы M7 «Волга» произошло ДТП. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Opel не выбрал безопасную скорость, из-за чего не справился с управлением и вылетел в кювет.

Автомобиль получил значительные повреждения. Водитель и два его пассажира - молодые люди в возрасте 20 и 22 лет - остались живы. Их спасло то, что они были пристегнуты ремнями безопасности, сообщают в ГИБДД Татарстана.

Автоинспекторы напоминают, что использование ремней безопасности уменьшает тяжесть травм водителей и пассажиров при авариях.

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