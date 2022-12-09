В Казани открыли каток в Центре хоккея на траве

Покататься на коньках там можно с 16:00 до 22:00 в будни и с 11:00 до 22:00 в выходные. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В казанском Центре хоккея на траве открыли каток. Посетить его в будние дни можно с 16:00 до 22:00, а в выходные - с 11:00 до 22:00, сообщает пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов города.

Общая площадь ледовой арены составляет пять тысяч квадратных метров.

Посетители могут взять коньки на прокат или же принести свои. Для детей в возрасте до семи лет вход бесплатный.

Напомним, ранее сообщалось, что зимой в столице Татарстана будет организовано 102 площадки для катания на коньках. Большая часть из них - 82 - это хоккейные коробки, а оставшиеся 20 - катки с пунктом проката.

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