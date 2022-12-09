Депутат Госсовета Татарстана Леонид Барышев исполнил песню для детского мюзикла

Леонид Барышев спел композицию «Город золотой» и записал ее на видео. Фото: пресс-служба реабилитационного центра «Астра»

В четверг, 8 декабря, в реабилитационном центре «Астра» в Елабуге для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья показали музыкальную сказку. В представлении участвовали воспитанники центра, родители, преподаватели, спонсоры и представители бизнес-сообщества.

Одну из песен к мюзиклу исполнил депутат Госсовета Татарстана Леонид Барышев. Он спел композицию «Город золотой» и записал ее на видео.

Гости праздники вручили центру сертификаты, на которые можно купить оборудование для социальной и культурной реабилитации воспитанников, сообщает пресс-служба «Астры».

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