В Татарстане появится один из крупнейших логистических центров России

Объект расположится на территории 85 гектаров рядом с селом Биклянь. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На территории Тукаевского района планируют построить один из крупнейших логистических центров России. Инвестировать в проект будет особая экономическая зона «Алабуга», сообщает «Бизнес Онлайн» со ссылкой на главу муниципалитета Фаил Камаев.

По его словам, логистический центр будет организован, в первую очередь, для создания новых рабочих мест, а во-вторую - для получения дополнительного дохода в местный бюджет

Отметим, что объект расположится на территории 85 гектаров рядом с селом Биклянь.

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