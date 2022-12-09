В результате массового ДТП на Казанском проспекте в Набережных Челнах пострадал человек

Подробности произошедшего устанавливаются. Фото: Сергей ГАПОН

Вечером в четверг, 8 декабря, на Казанском проспекте в Набережных Челнах произошло массовое ДТП с участием двух автомобилей марки «Лада Гранта» и одним «ВАЗ 2110». По предварительным данным, водитель одной из «Грант» решил развернуться вне перекрестка, но не уступил дорогу «ВАЗу». Произошло столкновение, после которого виновник аварии врезался еще в одну машину.

Одному из пассажиров потребовалась госпитализация, сообщают «Челнинские известия».

Подробности произошедшего устанавливаются.