Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем Героев Отечества

В своем telegram-канале Рустам Минниханов опубликовал поздравительное видео.

9 декабря в России ежегодно отмечается День Героя Отечества. Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с этой памятной датой. В своем telegram-канале он опубликовал видео с именами героев Советского Союза и России.

- С Днем Героев Отечества! Мы гордимся Вами!, - написал руководитель региона.

Отметим, что в историю Татарстана вошли имена 186 Героев Советского Союза, 45 полных кавалеров ордена Славы, 22 Героев России, 15 Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы и Героя Труда России.

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