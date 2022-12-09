Бывший замглавы Минстроя Татарстана Ильдус Насыров назначен на новую должность

В ведомстве Насыров работал с 2013 года. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Бывший замминистра строительства и ЖКХ Татарстана Ильдус Насыров стал заместителем генерального директора государственного унитарного предприятия республики «Татлизинг». Информация о его новой должности обновилась на сайте компании.

Отметим, что с 2013 по 2018 годы Насыров был начальником Управления реализации государственных программ и межрегиональных связей Минстроя региона, а с июля 2018 года до последнего времени - заместителем главы ведомства.

Ранее сообщалось, что новым замглавы Минстроя Татарстана назначена Элеонора Абубакирова, бывшая до этого момента заместителем гендиректора ГКУ «Главное управление инженерных сетей РТ».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram