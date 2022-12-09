В Татарстане впервые провели первый этап трансплантации стволовых клеток ребенку

Все этапы проводились под контролем команды медиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детском онкоцентре ДРКБ Татарстана провели первый этап трансплантации гемопоэтических стволовых клеток пациенту со злокачественным заболеванием высокой группы риска. Это первая подобная процедура, оказанная ребенку в республике, сообщает пресс-служба медучреждения.

Трансплантация стволовых клеток используется для лечения онкологических и гематологических заболеваний. Все этапы проводились под контролем реаниматологов, трансфузиологов, онкогематологов, иммунологов-биологов ДРКБ, КФУ и клиники имени Дмитрия Рогачева.

Отметим, что отделение трансплантации гемопоэтических стволовых клеток ДРКБ функционирует совсем недавно, с сентября 2022 года.

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