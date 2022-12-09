Движение по улице Гвардейская в Казани будет ограничено до 16 декабря

Дело в том, что там проводятся работы по выносу сетей ливневой канализации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение пешеходов и водителей по улице Гвардейская в Казани будет ограничено вплоть до 16 декабря. Речь идет об участке рядом с домом №56А, где проводятся работы по выносу сетей ливневой канализации. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов и правовых актов Исполкома города.

Автомобилистам советуют заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда участка.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Татарстана перекрыли дорогу у дома №5 по улице Короленко. Ограничение движения там будет действовать до 23 числа.

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