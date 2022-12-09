Чаще всего на коррупции попадались жители Казани, Набережных Челнов, Альметьевска и Нижнекамского района. Фото: Олег ЗОЛОТО

С начала 2022 года в Татарстане выявили более тысячи коррупционных преступлений. Об этом на пресс-конференции заявил замначальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Рафаэль Усманов.

Половина коррупционных преступлений связана со взятками, средний размер которых приближается к 180 тысячам рублей. При этом чаще всего на коррупции попадались жители Казани, Набережных Челнов, Альметьевска и Нижнекамского района.

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