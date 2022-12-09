Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл «Металлург» со счетом 3:2

Две из трех шайб в ворота соперников забил Илья Федотов. Фото: ХК «Нефтехимик»

В четверга, 8 декабря, в Нижнекамске в матче чемпионата КХЛ встретились местный «Нефтехимик» и магнитогорский «Металлург». Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.

В первом периоде счет открыл магнитогорский нападающий Брендэн Лайпсик. Во втором периоде шайбу в ворота гостей забил Илья Федотов. После Булат Шафигуллин вывел «Нефтехимик» вперед. В конце второго периода Федотов только укрепил преимущество команды.

В третьем периоде шайбу хозяевам льду забросил нападающий «Металлурга» Филипп Майе.

- Сегодня был хороший и качественный хоккей с нашей стороны. Мы сыграли дисциплинированно. Сделали много полезных действий, как в обороне, так и в атаке, - отметил после матча главный тренер победителей Олег Леонтьев.

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