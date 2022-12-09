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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 5:50

В казанском поселке Юдино 14-летний школьник отравился угарным газом

По данному факту уже организована прокурорская проверка
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
ЧП произошло в одном из частных домов по улице Гаванская.

ЧП произошло в одном из частных домов по улице Гаванская.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Утром в пятницу, 9 декабря, в экстренные службы поступило сообщение об отравлении угарным газом в казанском поселке Юдино. ЧП произошло в одном из частных домов по улице Гаванская. Пострадавший - 14-летний школьник.

Мальчик получил отравление газом легкой степени, а потому госпитализирован не был.

Прокуратура Кировского района города уже организовала проверку. Надзорное ведомство совместно со специалистами устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также проверяет соблюдение требований безопасности при эксплуатации внутридомового газового оборудования.

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